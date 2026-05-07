Volley perchè quello della Sir può essere definito lo scudetto dei record

La grande festa è scoppiata alle ore 22:52 in punto, quando Boninfante ha battuto sulla rete. Esattamente ciò che era avvenuto in gara uno.Il taraflex tricolore, dopo due anni, prenderà nuovamente residenza presso il PalaBarton per un motivo molto semplice: la Sir Susa Scai Perugia ha cucito sul.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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