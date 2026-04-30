Il grande volley Sir Perugia-Lube Civitanova Parte la battaglia per lo scudetto

Oggi alle 20:30 al palasport di Pian di Massiano si apre la sfida tra la Sir Susa Scai Perugia e la Lube Civitanova, segnando l’inizio della corsa allo scudetto nel grande volley. La squadra perugina mira alla terza vittoria consecutiva dopo i successi del 2018 e del 2023, mentre in passato ha tentato di conquistare il titolo in altri anni senza successo, tra cui il 2014, il 2016, il 2019, il 2021 e il 2022.

PERUGIA – La corsa allo scudetto comincia oggi al palasport di Pian di Massiano (ore 20,30): la Sir Susa Scai Perugia cerca la terza conferma dopo il 2018 ed il 2023, e dopo gli assalti andati a vuoto nel 2014, 2016, 2019, 2021, 2022. In una occasione i block-devils sono riusciti a battere la Cucine Lube Civitanova in finale, vincendo il primo tricolore della loro storia, in altre quattro occasioni sono stati i marchigiani ad avere la meglio. I favori del pronostico non sono dunque tutti dalla parte dei bianconeri che hanno dominato la stagione regolare e giocano in casa. I marchigiani sanno affrontare meglio di tanti altri i momenti topici di una competizione, ma è pur vero che le tre sfide di questa annata agonistica se le sono aggiudicate gli umbri.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il grande volley. Sir Perugia-Lube Civitanova. Parte la battaglia per lo scudetto Notizie correlate Finale Scudetto, Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaL’attesa è terminata! Domani sera alle 20:30 si accenderanno i riflettori sulla Finale Scudetto di questo Campionato di Superlega!È Perugia ad... Scudetto volley: tutto esaurito per la sfida Sir Susa-Lube? Cosa sapere Sir Susa e Cucine Lube si sfidano giovedì 30 aprile al PalaBarton Energy. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: TRA UNA SETTIMANA ESATTA INIZIA LA CORSA SCUDETTO! PERUGIA-LUBE È LA FINALE PIU’ GIOCATA NELLA STORIA DELLA SUPERLEGA; Volley, finale scudetto: Sir Susa Scai-Lube, il grande classico che non passa mai di moda -; Finale Scudetto, Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Sir-Lube: in campo giovedì: 4 mesi esatti dall’ultimo match a Perugia. Finale Scudetto, Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaSi aprono le danze dell'ultimo atto dei playoff per una serie che si preannuncia lunga ed equilibrata. Si gioca domani sera al PalaBarton, fischio d'inizio alle 20:30 ... today.it Volley, finale Perugia-Civitanova: la Sir contro la nemesi Lube. Modena, pasticcio Grbic. E Zaytsev saluta CuneoVolley, scatta la serie scudetto: Perugia vuole la rivincita contro Civitanova. A Modena giallo Grbic: firma reale o scoop riuscito male? Zaytsev torna all'estero? sport.virgilio.it Play Off SuperLega Credem Banca Gara 1 Finali Scudetto: si comincia Ci siamo. Dopo il percorso nei Play Off, Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova tornano una di fronte all’altra nell’atto conclusivo, per la sesta volta in una serie di Finale, la più - facebook.com facebook Quarta sfida in questa stagione… Sir-Lube stavolta vale lo Scudetto! sirsafetyperugia.it/new/sir-lube-i… #BlockDevils x.com