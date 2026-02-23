pineto vince la coppa italia a2 maschile battendo tinet prata in finale

Pineto conquista la Coppa Italia A2 maschile battendo Tinet Prata in finale, portando a casa il trofeo dopo una partita intensa. La vittoria si deve alla strategia efficace e all'impegno della squadra, che ha saputo resistere agli attacchi avversari fino all'ultimo punto. Il match si è disputato al Pala Pra, attirando numerosi tifosi locali e rafforzando il legame tra la città e il suo team di pallavolo.

La Del Monte Coppa Italia di Serie A2 assegna una pagina memorabile per la città di Pineto e per lo sport regionale: l’ABBA Pineto, in trasferta al Pala Prata, conquista per la prima volta il trofeo cadetto grazie a una performance di sostanza e determinate fasi di grande incisività. Oltre duecento tifosi provenienti dall’Abruzzo hanno accompagnato la squadra in Friuli-Venezia Giulia, contribuendo a rendere speciale una finale che certifica una stagione lunga e coronata da successi consecutivi. La formazione iniziale di Pineto prevede la diagonale Catone-Krauchuk Esquivel, Di Silvestre in banda con Allik, coppia di centrali Zamagni-Trillini e Morazzini libero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Finale Coppa Italia A2: Prata-Pineto, i precedenti favoriscono Tinet ma il verdetto è sul campoLa finale di Coppa Italia A2 tra Prata e Pineto ha visto un risultato incerto, con i precedenti che favoriscono il team di Tinet.

Prata e Pineto a un passo finale di Coppa Italia A2: le dichiarazioni di allenatori e capitaniPrata e Pineto si preparano alla finale di Coppa Italia A2, che si gioca domenica 22 febbraio al PalaPrata alle 17:30.

La Coppa Italia di A2 la alza PinetoLa squadra di Di Tommaso espugna il PalaPrata e si prende di forza, in rimonta, il prestigioso trofeo di categoria. Finisce 1-3 (25-22, 19-25, 21-25, 23-25) e in Abruzzo si scatena la festa ... tuttosport.com

Pallavolo Coppa Italia A2M – Tinet Prata-Abba Pineto: la finale più giusta, la finale più attesaScatta il conto alla rovescia per l’assegnazione della 29ª Del Monte® Coppa Italia Serie A2. A incrociarsi sotto rete domani 22 febbraio 2026 al PalaPrata, con fischio d’inizio alle ore 17.30, sono Ti ... ivolleymagazine.it

