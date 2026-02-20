Finale Coppa Italia A2 | Prata-Pineto i precedenti favoriscono Tinet ma il verdetto è sul campo

La finale di Coppa Italia A2 tra Prata e Pineto ha visto un risultato incerto, con i precedenti che favoriscono il team di Tinet. La sfida, disputata davanti a un pubblico appassionato, ha mostrato un equilibrio tra le due squadre fin dai primi scambi. I giocatori di Prata hanno tentato di imporre il ritmo, ma Pineto ha risposto con grande determinazione. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, lasciando aperta ogni possibilità sulla squadra vincente. Ora, tutto dipende dall’andamento sul campo nella prossima partita.

La gara decisiva per l'assegnazione della 29ª edizione della Coppa Italia di Serie A2 si svolgerà domenica 22 febbraio 2026 al PalaPrata di Pordenone, con inizio alle ore 17.30. La sfida tra Tinet Prata di Pordenone e Abba Pineto si preannuncia come uno degli incontri più attesi dell'annata, mettendo di fronte due squadre con storie e risultati di rilievo nel torneo. La partita, che rappresenta il culmine di una competizione ricca di emozioni e colpi di scena, promette un confronto intenso tra due formazioni che hanno dimostrato grande determinazione e capacità nel percorso fin qui affrontato. Il team friulano, prima testa di serie del torneo, ha superato i Quarti di finale battendo Sorrento al tie-break, in una partita molto combattuta giocata in casa.