L' Atletica Perugia continua a mietere successi

L'Atletica Perugia ha ottenuto un nuovo successo grazie alla vittoria di un atleta alla gara regionale di domenica, anche grazie a un allenamento più intenso negli ultimi mesi. La squadra ha dimostrato ancora una volta di essere in crescita e pronta a competere a livelli più alti. La vittoria ha portato entusiasmo tra i giovani promesse e ha rafforzato la fiducia degli allenatori. La società ora punta a migliorare ulteriormente i risultati, anche grazie a nuove iniziative per coinvolgere i più giovani.

Sugli scudi Matteo Sorci, autore in Francia della prestazione migliore di tutti i tempi nell'eptathlon. Ottimi risultati anche ad Ancona nei campionati indoor La stagione dell'Atletica Perugia Team è partita nel miglior modo possibile e questo non può che far bene a tutto il movimento. Ma non finisce qui: lo stesso Sorci si è fatto rispettare anche ai campionati indoor di Ancona, conquistando il bronzo nel salto in lungo con il nuovo primato regionale di categoria portato a 7.34 metri. Nella stessa manifestazione da segnalare l'argento, sempre nel salto in lungo, dell'altro alfiere dell'Atletica Perugia Francesco Patumi con la misura di 7.