La Superlega di pallavolo sta cercando di espandersi a livello internazionale, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento globale. In Italia, il mercato è considerato ormai saturo, secondo quanto affermato dal presidente dell’organizzazione. La competizione si sta evolvendo per attrarre nuovi spettatori e migliorare la visibilità internazionale, puntando su strategie di espansione e collaborazioni con altre leghe nel mondo.

Perugia ha conquistato il suo terzo scudetto, dominando la finale contro Civitanova che è ormai un classico. Tre gare, tre sold out. D’altronde, l'attesa era alta per l'epilogo di un campionato che rappresenta il meglio che c’è nella pallavolo a livello mondiale. La Nba del volley ce l’abbiamo noi. La reputazione della Superlega è talmente elevata che, due settimane fa a Tokyo, quando è stato sottoscritto l’accordo di collaborazione con la SV League, la lega di pallavolo giapponese, i padroni di casa si sono lasciati andare a una battuta, rivolgendosi agli ospiti italiani: "Siete sempre stati il nostro punto di riferimento, speriamo di rubare qualche vostro segreto e di superarvi".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volley, così la Superlega va alla conquista del mondo

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