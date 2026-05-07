La palleggiatrice Carraro lascia il Volley Bergamo dopo aver giocato con la squadra per diverse stagioni. La società ha confermato solo due giocatrici per la prossima annata, mentre il ruolo di Carraro sarà vacante. Non sono stati comunicati dettagli sulle modalità di gestione dei momenti complessi senza la sua presenza in squadra. La decisione è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale del club.

? Cosa scoprirai Chi sono le uniche due giocatrici confermate per la prossima stagione?. Come influirà l'addio di Carraro sulla gestione dei momenti critici?. Quali profili cercherà il club per sostituire il reparto palleggio?. Perché il mercato del Volley Bergamo sta cambiando così radicalmente?.? In Breve Carraro lascia il club dopo due stagioni trascorse alla ChorusLife Arena di Bergamo.. Bolzonetti, Mlejnkova e Strubbe hanno già abbandonato il roster dopo l'estate 2024.. Denise Meli e Kendall Kipp restano le uniche conferme insieme a Cervellin e Piccinini.. Il club deve rimpiazzare i talenti partiti per garantire continuità agonistica nel campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volley Bergamo, addio Carraro: la palleggiatrice saluta il club

Notizie correlate

Continuano i cambiamenti: anche Roberta Carraro saluta il Volley Bergamo 1991 dopo due anniDopo due stagioni in maglia rossoblù, si conclude anche l’avventura di Roberta Carraro con il Volley Bergamo 1991.

Leggi anche: Chidera Eze saluta il Volley Bergamo 1991 dopo un anno: è la settima partenza confermata

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Bergamo, la rivoluzione continua: ufficiali gli addii di Roberta Carraro e Linda Manfredini; Scandicci, ufficiale l’addio di Antropova (con Castillo e Ruddins): Qui sono stata davvero bene.

Continuano i cambiamenti: anche Roberta Carraro saluta il Volley Bergamo 1991 dopo due anniLa palleggiatrice veneta chiude il suo ciclo biennale in rossoblù: Spero di aver lasciato un po' della mia personalità ... bergamonews.it

Play Off: Scandicci espugna Bergamo e vola in semifinaleTREVIGLIO (BERGAMO)- La Savino Del Bene Scandicci ha espugnato il campo del Volley Bergamo 1991 con un netto 0-3 (20-25, 17-25, 20-25) in Gara-2 dei Quarti di Finale dei Play Off di Serie A1, ... corrieredellosport.it

Volley Bergamo 1991 e Chorus Volley Bergamo Academy guardano al futuro e invitano le giovani appassionate di pallavolo a vivere da vicino il mondo rossoblù. #VolleyBergamo #ChorusVolleyBergamoAcademy #Volley #Bergamo #OpenDay #TerzoTempo - facebook.com facebook

Pallavolo Mercato - Si dividono le strade di Volley Bergamo e Monique Strubbe x.com