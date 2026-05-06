Continuano i cambiamenti | anche Roberta Carraro saluta il Volley Bergamo 1991 dopo due anni

Dopo due stagioni passate in maglia rossoblù, Roberta Carraro ha lasciato il Volley Bergamo 1991. La giocatrice, che ha iniziato la sua esperienza nel club due anni fa, non farà più parte della rosa nella prossima stagione. La notizia arriva a pochi giorni dalla fine del campionato, mentre la società non ha ancora comunicato eventuali sostituzioni o nuovi acquisti.

Dopo due stagioni in maglia rossoblù, si conclude anche l’avventura di Roberta Carraro con il Volley Bergamo 1991. Un percorso biennale che termina, come già quelli annunciati di Bolzonetti, Mlejnkova e Strubbe, elementi che avevano contraddistinto la ripartenza dell’estate 2024. La palleggiatrice scuola Conegliano è arrivata con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco e ha saputo crescere giorno dopo giorno, condividendo con il Club un percorso fatto di lavoro, determinazione e progressi costanti. Un cammino che l’ha vista ritagliarsi un ruolo sempre più importante all’interno del gruppo, contribuendo in maniera concreta al raggiungimento delle ultime due stagioni.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Chidera Eze saluta il Volley Bergamo 1991 dopo un anno: è la settima partenza confermata Leggi anche: Il Volley Bergamo 1991 ufficializza l’addio di Strubbe dopo due stagioni