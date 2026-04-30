Chidera Eze saluta il Volley Bergamo 1991 dopo un anno | è la settima partenza confermata

Dopo un anno, Chidera Eze lascia il Volley Bergamo 1991, aggiungendosi alle altre sei giocatrici già annunciate come partenti. La squadra continua a rinnovarsi in vista della prossima stagione, con diverse atlete che hanno già lasciato il club. La notizia si aggiunge alle recenti uscite di altri giocatori, contribuendo a un processo di rinnovo nel roster della squadra.

L’esodo primaverile in casa Volley Bergamo 1991 continua. Dopo le partenze già annunciate di Mosser, Weske, Strubbe, Micheletti, Ferrario e di capitan Mlejnkova, anche Chidera Eze conclude la sua esperienza in maglia rossoblù. Arrivata a Bergamo con entusiasmo e grandi prospettive nell’estate 2025 da Talmassons, la palleggiatrice classe 2003 ha saputo mettere in luce qualità, personalità e margini di crescita che le sono valsi anche la convocazione in Nazionale, importante riconoscimento del suo percorso, dopo aver brillato nelle giovanili azzurre. “È stata una stagione intensa – ammette Chidera – in cui sono cresciuta tanto sia come giocatrice che come persona.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Volley Bergamo 1991, domenica c’è gara-1 contro Scandicci: resta da sciogliere il dubbio EzeLa palleggiatrice ha saltato la gara contro Macerata per una distorsione alla caviglia sinistra ed è in dubbio verso la sfida in Toscana (inizio ore...

Leggi anche: Volley Bergamo 1991: Bolzonetti, Eze, Manfredini e Meli convocate dalla nazionale italiana