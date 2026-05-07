Il 7 giugno, tutti i voli tra Roma e Cagliari risultano esauriti, secondo quanto comunicato dalla presidente del Consiglio. I passeggeri che devono partire in quella data trovano tutte le operazioni aeree complete, senza possibilità di prenotare nuovi biglietti. Le compagnie aeree non prevedono voli alternativi o soluzioni di ripiego disponibili dopo le 13:30, lasciando chi deve viaggiare in quella giornata senza opzioni di spostamento.

? Punti chiave Come possono i passeggeri rientrare se i voli sono pieni?. Perché le compagnie aeree non offrono alternative dopo le 13:30?. Chi deve intervenire per garantire il diritto alla mobilità sarda?. Quali rischi corre l'economia dell'isola per la mancanza di voli?.? In Breve Saturazione voli pomeridiani e serali dopo le 13:30 del 7 giugno.. Corrado Meloni raccoglie proteste di residenti e lavoratori sardi.. Rischio spopolamento e danni economici per la Sardegna.. Fratelli d'Italia chiede alla Giunta regionale nuovi accordi con i vettori.. Il consigliere regionale Corrado Meloni denuncia il blocco dei voli Roma-Cagliari per il prossimo 7 giugno, quando i posti risultano già esauriti per tutti i collegamenti pomeridiani e serali dopo le 13:30.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voli Roma-Cagliari: Meloni denuncia il sold out per il 7 giugno

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