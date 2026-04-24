Il caso di Garlasco arriva ora anche sui palcoscenici teatrali. Dopo aver registrato il tutto esaurito a Napoli, lo spettacolo si prepara a essere rappresentato a Milano nel mese di giugno. La pièce si concentra sulle incertezze e sui dubbi legati al delitto, con un testo che invita a riflettere sui vuoti e sulle incongruenze della vicenda giudiziaria. La rappresentazione si propone di portare sul palco le questioni irrisolte del caso.

“Mi chiamo dubbio, vengo tirato in causa quando le incertezze mancano. Mi si chiede di colmare i vuoti, di aggiustare ciò che non torna non di constatare che non torna. questo mi mette in difficoltà. non sono mai comodo, non sono mai semplice. Mi si dice di diventare una firma in calce per una decisione che in realtà è stata già presa. Non c’è una prova, ma ci sono tanti indizi. Indizi lontani dalla logica e dalla credenza interna. Posso lavorare con gli indizi ma non posso farlo se quegli indizi devono per forza esistere pur di farli convergere. Sono il luogo che se le contraddizioni restano tali devono essere accettate. Quando mi si chiede di chiudere gli occhi sulla mancanza di logica io resto fermo.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il delitto di Garlasco arriva in teatro. Dopo il sold out a Napoli, a giugno a Milano

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