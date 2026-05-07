Voli in mongolfiera e specialità gourmet | il weekend dello Street Food a San Nazzaro Sesia

Da sabato 9 a lunedì 11 maggio, a San Nazzaro Sesia si svolge l'XXL Street Food Festival, un evento che dura tre giorni e presenta una vasta offerta di cibo da strada e intrattenimento. Durante il festival, sono previste anche voli in mongolfiera e diverse specialità gourmet, offrendo ai visitatori un'esperienza culinaria e ricreativa. La manifestazione coinvolge numerosi operatori gastronomici e si svolge in diverse aree della città.

Da sabato 9 a lunedì 11 maggio San Nazzaro Sesia ospita l'XXL Street Food Festival, una tre giorni dedicata alla gastronomia itinerante e all'intrattenimento. L'evento, organizzato dal comune, trasformerà il centro del paese in un'area dedicata al cibo di strada, con proposte culinarie.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate San Nazzaro Sesia, il Fai apre le porte dell'abbazia: visite guidate al chiostro e alla parte privataDomenica 12 aprile la delegazione Fai di Novara apre le porte di uno dei tesori più suggestivi del territorio: l'abbazia di San Nazzaro Sesia. Street Food Fest, processione San Giorgio e Corrireggio: cosa fare nel weekend del 25 aprile a Reggio CalabriaCosa fare nel weekend? Torna la guida utile con gli eventi clou del fine settimana. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Voli in mongolfiera e specialità gourmet: il weekend dello Street Food a San Nazzaro Sesia; A Cogo si Vola 2026: freestyle, mongolfiera e spettacoli a Cogoleto; Angera, città della Mongolfiera-Sagre e Feste; Ad Angera tornano le mongolfiere: il weekend magico per famiglie sul Lago Maggiore. Hai già provato i nostri smash burger Da Burgers portiamo il vero sapore dello street food a un altro livello: carne succosa, crosticina perfetta e ingredienti freschissimi che fanno la differenza al primo morso Smash burger irresistibili Panini ricchi e - facebook.com facebook In classifica un'icona italiana dello street food, amatissima ma spesso sottovalutata. E poi un panino siciliano diventato però famosissimo a New Orleans x.com