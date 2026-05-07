Voli cancellati facciamo chiarezza tra sovrapprezzi e tratte chiuse | cosa aspettarsi per l'estate 2026

Per l’estate 2026 si prevedono variazioni nei voli, con alcune tratte cancellate o sospese. Il prezzo del carburante per aerei ha causato difficoltà a diverse compagnie, portandone alcune a rivedere i programmi o le rotte. Mentre altre aziende assicurano che continueranno a operare normalmente, i passeggeri potrebbero trovarsi di fronte a sovrapprezzi o a tratte non disponibili come in passato.

Il costo del cherosene sembra aver mandato in crisi alcune compagnie aeree, mentre altre rassicurano sulla propria operatività. Ma tra voli cancellati, sovrapprezzi ai biglietti e tratte interrotte come dobbiamo orientarci? Abbiamo analizzato le posizioni delle principali compagnie aeree per capire quale sarà la situazione per quest'estate.🔗 Leggi su Fanpage.it

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