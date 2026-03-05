A un mese dalle vacanze di Pasqua, la cancellazione di voli e la chiusura di rotte aeree in Medio Oriente stanno generando confusione tra i viaggiatori. In questa situazione, molti si chiedono se sia meglio attendere o annullare le prenotazioni. La decisione dipende dalle singole circostanze e dalle possibilità di riprotezione offerte dalle compagnie aeree. La situazione resta incerta e in evoluzione.

Firenze, 5 marzo 2026 – Lo scoppio della guerra in Medio Oriente e la chiusura di alcuni spazi aerei sta creando incertezza nel turismo a un mese dalle vacanze di Pasqua. Molti itinerari verso le destinazioni asiatiche, l’Oriente o l’Indocina prevedono infatti scali negli hub del Golfo, e quando questi vengono sospesi l’intero viaggio può saltare. Le agenzie stanno ricevendo telefonate da clienti preoccupati che cercano di capire se partire o meno. L’incubo in paradiso delle famiglie bloccate alle Maldive: “Voli cancellati, biglietti per i bambini a 1.600 euro” A fare il punto sulla situazione è Anna Maria Formicola, dell’agenzia Yarimada Travel di Firenze, che lavora nel turismo organizzato e in questi giorni sta gestendo casi di cancellazioni, rimborsi e cambi di meta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aspettare o annullare la prenotazione? Vacanze, voli cancellati e rotte chiuse: cosa conviene fare

Leggi anche: Dubai chiude lo spazio aereo: la mappa dei voli cancellati, fino a quando e cosa fare

Spazio aereo chiuso per la crisi in Iran, gli aeroporti del Golfo coinvolti e cosa fare per i voli cancellatiContinua in Medio Oriente il blocco dello spazio aereo con voli cancellati, aeroporti bloccati e tratte deviate dopo gli attacchi di USA e Israele e...