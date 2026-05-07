Le compagnie aeree hanno annunciato un piano d’emergenza a causa dell’aumento dei costi del cherosene. Nonostante la preoccupazione per il prezzo del carburante, le aziende preferiscono comunicare in modo cauto per non allarmare i passeggeri. La questione dei voli a rischio viene gestita con attenzione, evitando di creare allarmismi che potrebbero influenzare le prenotazioni. La situazione dei prezzi rimane monitorata dalle compagnie, senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati.

La crisi del cherosene sembra esistere solo nei timori dei passeggeri. Le compagnie aeree utilizzano un linguaggio prudente per evitare di spaventare i futuri viaggiatori che potrebbero non prenotare i voli, acuendo la crisi. I rifornimenti di jet fuel però sono bloccati dall’inizio della guerra in Medioriente e il loro costo è quindi aumentato dell’84%, passando da circa 800 dollari a tonnellata agli attuali 1500 dollari. Nessuna crisi, dice il commissario europeo per i trasporti Apostolos Tzitzikostas. Secondo questi al momento non ci sono prove di una carenza di approvvigionamento di carburante per aerei, ma in ogni caso l’Europa dice di essere pronta a tutti gli scenari.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Voli a rischio, c’è il piano d’emergenza delle compagnie per il caro cherosene

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