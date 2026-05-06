Le compagnie aeree hanno predisposto un piano d'emergenza in risposta alla scarsità di cherosene. In alcune fasce orarie, si annunciano possibili riduzioni o cancellazioni di voli. La situazione ha portato le compagnie a rivedere le operazioni per adattarsi alle forniture ridotte di carburante. La decisione riguarda specifici orari di partenza, con l'obiettivo di contenere i disagi e mantenere le rotte principali attive.

Le compagnie europee preparano un piano d’emergenza per rispondere alla crisi del cherosene causata dal blocco di Hormuz. Previsti tagli ai voli di metà giornata e alle rotte domestiche brevi, mentre restano protette le isole. Vettori come Lufthansa hanno già iniziato a cancellare migliaia di collegamenti per risparmiare carburante, il cui prezzo ha superato i 1.500 dollari a tonnellata. Crisi del cherosene, ecco il nuovo piano d’emergenza La prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz sta mettendo a dura prova il settore del trasporto aereo europeo. Con i flussi di carburante dal Golfo Persico di fatto azzerati da settimane, le compagnie stanno preparando un piano d’emergenza per evitare il totale esaurimento delle scorte.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Piano d'emergenza per la crisi del cherosene, compagnie aeree pronte a tagli in determinate fasce orarie

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