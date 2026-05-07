Durante la serata della 71esima edizione dei premi David di Donatello, trasmessa su Rai 1 dal Teatro 23 di Cinecittà, si sono verificati momenti di imbarazzo sul palco. Alla fine della cerimonia, il conduttore ha chiamato sul palco una collega, ma lei non era presente, creando una situazione di disagio. La serata è stata condotta da Bianca Balti e Flavio Insinna.

Momenti di imbarazzo in diretta sul finale della 71esima edizione dei premi David di Donatello, trasmessa in diretta su Rai 1 dalla cornice del Teatro 23 di Cinecittà e condotta da Bianca Balti e Flavio Insinna. L’inghippo si è verificato nel momento esatto in cui era prevista la proclamazione del vincitore per la categoria Miglior cortometraggio. Secondo la scaletta, l’annuncio avrebbe dovuto essere congiunto. Insinna, convinto di essere affiancato dalla co-conduttrice, ha chiamato la modella a gran voce, arrivando ad allontanarsi per alcuni secondi dalla sua postazione al centro del palco, con ogni probabilità ignaro di essere ancora inquadrato dalle telecamere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Volevo dirlo insieme”: Flavio Insinna chiama Bianca Balti ma lei non c’è, imbarazzo sul palco dei David di Donatello 2026

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