Volantini omotransofobici all' Unisa Pecoraro | Inaccetabile ogni forma di odio e discriminazione

All'Università di Salerno sono stati trovati volantini con contenuti omotransofobi, definendo le persone omosessuali come “contro natura” e “impure”. La vicenda ha suscitato reazioni e condanne, sottolineando come la distribuzione di tali materiali non rappresenti semplicemente un’opinione, ma un atto che danneggia la dignità delle persone e alimenta l’odio. Le autorità hanno espresso preoccupazione per l’accaduto, evidenziando la gravità della situazione.

“Quanto accaduto all’Università di Salerno è grave e non può essere minimizzato. Distribuire volantini che definiscono le persone omosessuali contro natura o impure non significa esprimere un’opinione: significa colpire la dignità delle persone e alimentare odio e discriminazione”. Lo dichiara.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Volantini Omotransfobici all’Università di Salerno, Pecoraro: “Inaccettabile ogni forma di odio e discriminazione”Tempo di lettura: < 1 minuto«Quanto accaduto all’Università di Salerno è grave e non può essere minimizzato. Minacce a Sangiuliano, Fico: "Ogni forma di odio e violenza va respinta""Esprimo piena solidarietà a Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania, per le gravi minacce... Contenuti e approfondimenti Volantini omotransofobici all'Unisa, Pecoraro: Inaccetabile ogni forma di odio e discriminazioneQuanto accaduto all’Università di Salerno è grave e non può essere minimizzato. Distribuire volantini che definiscono le persone omosessuali contro natura o impure non significa esprimere un’opinione ... salernotoday.it Arcigay Salerno: All’Unisa distribuiti volantini omotransfobici, nessuno spazio all’odio e alla propaganda integralistaVolantini shock contro la comunità LGBTQIA+ al terminal dell'Università di Salerno. La denuncia di Arcigay: Nessuno spazio all'odio integralista ... infocilento.it