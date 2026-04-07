Minacce a Sangiuliano Fico | Ogni forma di odio e violenza va respinta

Il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania ha ricevuto minacce di natura intimidatoria. In risposta, un rappresentante di un altro gruppo politico ha espresso solidarietà, condannando ogni forma di odio e violenza. La vicenda ha attirato l’attenzione su un episodio che coinvolge un esponente politico locale, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle modalità delle minacce.

"Esprimo piena solidarietà a Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania, per le gravi minacce ricevute. Si tratta di un episodio che va condannato con fermezza. Ogni forma di odio e violenza va respinta. Al consigliere Sangiuliano va la mia vicinanza personale e istituzionale, insieme all’auspicio che siano individuati presto i responsabili" ha dichiarato il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Monteforte, scontro in Comune: la consigliera Cilio accusa il sindaco di spettacolarizzazione e poca attenzione alle richieste 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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