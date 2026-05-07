Vivi l' Alta Via Dei Monti Liguri l' emozione del cammino in un documentario

Giovedì 7 maggio 2026 è stato presentato 'Vivi l'Alta Via Dei Monti Liguri - Il battito selvaggio della Liguria tra cielo e mare', documentario di 52 minuti, realizzato per promuovere e valorizzare l'ambiente ecosostenibile, la storia, la cultura e paesaggi incantevoli.Scritto da Aldo Gandolfo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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