Nel 2025 la pressione fiscale salirà al 43,1% del Pil, un livello mai raggiunto dal periodo post governo Monti. La notizia è passata quasi inosservata, anche se coincide con la riapertura dei mercati dopo gli attacchi di Usa e Israele all’Iran. La cifra rappresenta un aumento rispetto all’anno precedente, confermando un incremento della tassazione nel contesto economico attuale.

Nel giorno di riapertura dei mercati dopo gli attacchi di Usa e Israele all’Iran la notizia è passata quasi inosservata. Ma lunedì l’Istat, oltre a ufficializzare che nel 2025 il deficitpil è rimasto sopra il 3% smentendo le previsioni del governo, ha diffuso anche un altro dato estremamente indigesto per Giorgia Meloni, arrivata a Palazzo Chigi promettendo di ridurre le tasse. Lo scorso anno, mentre il pil saliva di uno striminzito +0,5%, la pressione fiscale complessiva si è arrampicata al 43,1% del prodotto, in ulteriore aumento dal 42,4% dell’anno precedente: +0,7%. Non accadeva dal 2014 – poco dopo la fine del governo Monti, che aveva... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Altro che meno tasse. Nel 2025 la pressione fiscale su al 43,1% del pil: mai così alta dal post governo Monti

Leggi anche: Pressione fiscale in Italia al 43,1%, nel mentre il Pil è fermo: i dati

Meno tasse per le famiglie ma la pressione fiscale rimane alta in ItaliaNegli ultimi quattro anni le famiglie italiane hanno beneficiato di una riduzione del carico fiscale superiore a 33 miliardi di euro.

Aggiornamenti e notizie su Altro che meno tasse Nel 2025 la...

Temi più discussi: Tempeste di neve negli Stati Uniti; Detrazioni figli a carico: quali sono le novità per il 2026; Paolucci e Pietrucci (Pd) denunciano il giallo sui fondi della sanità: Se ne arriveranno di più, il centrodestra abbassi le tasse; Piazzapulita.

Dubai, perché ci andavano gli italiani? Meno tasse, stipendi più alti, sole e sicurezza. Ma adesso cosa succede?Molti italiani si sono trasferiti a Dubai per lavoro. E l’hub di Emirates ha trainato il turismo. Il boom degli imprenditori tech e la normativa per le criptovalute ... corriere.it

Silenzio stampa: Meloni promette meno tasse ma i numeri dicono altroPromesse di meno tasse, stop alle accise, meno pressione fiscale. Ma i numeri ufficiali raccontano un’altra storia: la pressione fiscale è ai massimi degli ultimi dieci anni. Effetto occupazione o ... la7.it

Un altro nome da sogno in concerto in Sardegna la prossima estate: ecco dove - facebook.com facebook