Fusione Monti | il Pd spinge per salvare l’Alta Valle

Il Partito Democratico forlivese ha annunciato il proprio supporto al progetto di fusione tra i comuni di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto. La proposta mira a unire le amministrazioni locali per creare un ente più grande. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo importante nel processo di integrazione amministrativa tra i tre comuni.

Il Partito Democratico forlivese ha espresso un sostegno inequivocabile al progetto di fusione che vede coinvolti i comuni di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto. La posizione del partito, definita nella Direzione territoriale di martedì scorso, è netta: procedere con determinazione e scartare qualsiasi forma di ambiguità. Questa scelta si inserisce nel più ampio quadro del progetto Italiae, promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali, mirando a rafforzare le istituzioni locali dell'Alta Valle del Montone. La decisione non nasce da un'imposizione dall'alto ma rappresenta una risposta strutturale alle fragilità demografiche e organizzative che affliggono queste comunità montane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

