Vite spezzate il platano diventa un altare di fiori | Il vostro sorriso non si spegne Venerdì l' addio a Caterina

Su quel platano di viale dell’Appennino, dove la vita di due giovani donne si è spezzata domenica sera, fiorisce il dolore di un’intera città. Il luogo dello schianto è stato trasformato da amici, parenti e semplici conoscenti in un santuario di affetto, peluche e messaggi scritti a mano. Ai.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Il lutto del volontariato: addio a Serena, “Uno dei fiori più belli”. Il suo sorriso conosciuto per i video onlinePistoia, 21 febbraio 2026 – Una grave perdita ha colpito il mondo di Fody, dedicato al volontariato e all’aiuto dei meno fortunati.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Giovani vite spezzate. Auto contro un platano: due ragazze morte. Un’altra in Rianimazione; FORLI’: Tragedia in Viale dell’Appennino, ore di apprensione per Angelica; La tragedia di viale dell'Appennino, chi erano le giovani vittime. La sorella di una delle studentesse lotta al Bufalini; Caterina Romualdi e Sirin Jaziri morte in un incidente, fatale lo schianto contro un albero: gravissima la terza amica.

Giovani vite spezzate. Auto contro un platano: due ragazze morte. Un’altra in RianimazionePerdono la vita Caterina Romualdi, 23 anni, forlivese, e Sirin Jaziri, 26enne commessa da Esselunga e studentessa. La ferita è la sorella di Caterina, Angelica, 25 anni. ilrestodelcarlino.it

Addio a Sirin, giovane vita spezzata: Era un pezzo di cuore, amava la danza e aveva un grande futuroLa 26enne è morta nell’incidente a Forlì insieme a Caterina Romualdi. Era diplomata al ‘Ginanni’, studiava Economia e lavorava all’Esselunga di via Ravegnana. L’insegnante di danza: Era molto dotata, ... msn.com

Due uomini. Due vite spezzate. Un’eredità che ancora oggi cammina tra le strade della Sicilia. Immaginate una grande statua nel cuore di Palermo. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino fianco a fianco, così come li ricordiamo: eleganti, determinati, umani. Non - facebook.com facebook

"È importante ricordare le vite spezzate a Trieste dalla violenza degli occupanti titini, perché è soprattutto grazie al loro sacrificio se il nostro capoluogo regionale è sul suolo nazionale". Così @Pier_Roberti alle celebrazioni dei fatti del 5 maggio. ibit.ly/WrFiT x.com