Il platano del dolore in viale dell’Appennino il tempo si è fermato | fiori e peluche per Caterina e Sirin
In viale dell’Appennino si trova un albero, noto come il platano del dolore, circondato da fiori e peluche lasciati in ricordo di due ragazze. Il traffico nel quartiere resta intenso, con automobili che passano velocemente sotto il sole di un giorno di inizio settimana. La strada continua a essere percorsa quotidianamente, mentre i ricordi e le commemorazioni rimangono visibili attorno all’albero.
Il traffico di viale dell’Appennino non si ferma. Le auto sfrecciano, i motori rombano, la città prosegue la sua corsa frenetica sotto il sole di un lunedì che, per il resto del mondo, sembra uno qualunque. Ma per chi accosta l’auto, per chi rallenta il passo, questo non è un lunedì come gli.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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