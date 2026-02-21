Il lutto del volontariato | addio a Serena Uno dei fiori più belli Il suo sorriso conosciuto per i video online

Serena, nota per il suo sorriso nei video online, è morta a causa di una malattia improvvisa. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del volontariato, dove si era distinta per il suo impegno quotidiano. Numerosi colleghi e amici ricordano la sua passione nel aiutare gli altri e il suo spirito generoso. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre si preparano i momenti di commiato. La sua energia rimane impressa nei ricordi di molti.

Pistoia, 21 febbraio 2026 – Una grave perdita ha colpito il mondo di Fody, dedicato al volontariato e all'aiuto dei meno fortunati. Si è fermato il cuore di Serena Priami, 45 anni di Serravalle Pistoiese, per le complicanze di un malore che l'aveva colpita mercoledì sera. Trasportata d'urgenza in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito gravi. La morte è avvenuta nella nottata tra venerdì e sabato, lasciando sgomenti familiari, amici ed educatori. Inserita da tempo nel percorso di Fody Fabrics, si era fatta conoscere come sarta, ma anche come attrice, capace di mettersi in gioco con un entusiasmo contagioso che coinvolgeva tutti.