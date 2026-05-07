Visti turistici illegali per l'Italia a cittadini russi | arrestati ex consigliere d'ambasciata e direttrice

Due persone sono state arrestate per aver rilasciato visti turistici illegali a cittadini russi, permettendo loro di entrare in Italia senza seguire le procedure corrette. Si tratta di un ex consigliere di ambasciata e di una direttrice di un’agenzia, entrambe accusate di aver favorito l’immigrazione clandestina e di aver commesso reati legati alla corruzione e all’inosservanza dei doveri d’ufficio. Le indagini sono ancora in corso.

Immigrazione clandestina e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio sono i reati dei quali dovranno rispondere un ex consigliere di Ambasciata e una direttrice. Avrebbero intascato parte dei soldi di visti turistici illegali di 95 cittadini russi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’Italia ripescata ai Mondiali diventa un caso internazionale: interviene l’ambasciata dell’IranLe parole di Paolo Zampolli, alto inviato di Donald Trump, sulle pressioni fatte sulla FIFA per ripescare l'Italia nei prossimi Mondiali di calcio... L’amarezza di Fabio Cannavaro sull’Italia 2006: “Forse ho sbagliato io. In 20 anni non ci siamo più visti”Nel 2006 Fabio Cannavaro era il capitano dell'Italia campione del mondo a Berlino, oggi confessa di avere un grande rimpianto: "Forse ho sbagliato...