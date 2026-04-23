L'Italia ripescata ai Mondiali diventa un caso internazionale | interviene l'ambasciata dell'Iran

L'Italia è stata ripescata ai Mondiali di calcio, suscitando un'attenzione internazionale. Le dichiarazioni di Paolo Zampolli, rappresentante di Donald Trump, riguardo alle pressioni sulla FIFA per il reintegro della squadra italiana hanno portato a una reazione decisa dell'ambasciata dell'Iran nel nostro paese. La vicenda ha attirato l'interesse di vari attori internazionali, portando alla ribalta questioni legate alle decisioni sportive e alle influenze politiche.

Le parole di Paolo Zampolli, alto inviato di Donald Trump, sulle pressioni fatte sulla FIFA per ripescare l'Italia nei prossimi Mondiali di calcio hanno provocato la reazione dura dell'ambasciata dell'Iran nel nostro Paese.🔗 Leggi su Fanpage.it

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