Visita Padova Meravigliosa | dal Parco Treves al Roseto di Santa Giustina

Domenica 17 maggio 2026, una visita a Padova permetterà di scoprire due zone situate tra il quartiere del Santo, l’ospedale e la Basilica di Santa Giustina. Si potranno esplorare il Parco Treves e il Roseto di Santa Giustina, ambienti caratterizzati da mura medievali, giardini curati e canali nascosti. L’itinerario attraversa angoli della città spesso poco noti ai visitatori.

? Domenica 17 maggio 2026? Tra mura medievali, giardini e canali nascosti, andremo a scoprire due magici angoli di Padova, incastonati nella zona tra il Santo, l'Ospedale e la Basilica di Santa Giustina.?Partiremo dal roseto di Santa Giustina, luogo magnifico pensato come percorso didattico.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Padova da scoprire con Stayinveneto: visita guidata alla Basilica di Santa GiustinaSabato 7 marzo 2026, alle ore 15, si terrà una visita guidata esclusiva alla Basilica di Santa Giustina, uno dei complessi architettonici più antichi... La riapertura del Roseto comunale di Santa GiustinaCon il bel tempo primaverile, torna a disposizione dei padovani e dei tanti turisti che visitano la città il suggestivo Roseto comunale di Santa... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I funerali di Zanardi a Padova, la sua handbike davanti all’altare. Il figlio: Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa - Il video; Funerali Alex Zanardi, il figlio: Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa; BUFALA FEST: LA DECIMA EDIZIONE A PRATO DELLA VALLE – PADOVA; Padova, 2mila persone alle esequie di Zanardi. Il figlio Niccolò: Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa - Foto Video. Padova, alla scoperta del Lazzaretto dimenticato: visita tra storia e memoriaA Padova esiste un luogo dimenticato. Un luogo nato per isolare, separare, allontanare: il Lazzaretto, attivo sin dal XVI secolo, oggi tra gli spazi più rimossi della storia del territorio. Sabato 9 m ... padovaoggi.it Visita guidata al Museo della natura e dell'uomo dell'università di PadovaARKA propone la visita guidata al Museo della Natura e dell’Uomo dall’Università di Padova e alle sale a piano terra dell’adiacente Palazzo Cavalli, che si svolgerà sabato 16 maggio alle ore 10.15 e d ... padovaoggi.it VISITA ESCLUSIVA AL BATTISTERO DI PADOVA - ULTIMI POSTI DISPONIBILI - Il battistero di Padova apre le porte per una meravigliosa visita esclusiva per la nostra parrocchia in questo che è uno dei siti di arte e fede tra i più belli del mondo. Sono disponi - facebook.com facebook