La riapertura del Roseto comunale di Santa Giustina

Con l’arrivo della bella stagione, il Roseto comunale di Santa Giustina apre nuovamente al pubblico. Situato in via Sanmicheli 65, il giardino offre ai visitatori la possibilità di passeggiare tra circa 300 varietà di rose. La riapertura permette anche l’accesso alle aree di relax e ai percorsi immersi nel verde. La struttura sarà aperta durante i fine settimana e nei giorni festivi, con orari dedicati ai visitatori.

Con il bel tempo primaverile, torna a disposizione dei padovani e dei tanti turisti che visitano la città il suggestivo Roseto comunale di Santa Giustina, in via Sanmicheli 65. L’apertura è prevista per sabato 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione.Il Roseto sarà aperto, fino a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Il Roseto comunale di Santa Giustina riapre le porte il 25 aprileCon l'arrivo della primavera, riapre il Roseto comunale di Santa Giustina, in via Sanmicheli, 65. "Troppo degrado al parco Rodari di Santa Giustina"Il parco Gianni Rodari di Santa Giustina versa in condizioni di evidente degrado.