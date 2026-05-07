Visita guidata alle Collezioni egittologiche ' Edda Bresciani'

In occasione di Amico Museo 2026, le Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa hanno organizzato una visita guidata dedicata alla scoperta di una delle più ricche collezioni di antichità egizie della regione Toscana. La visita permette di esplorare le opere e gli oggetti custoditi, offrendo un’opportunità di approfondimento sulla storia e la cultura dell’antico Egitto. L’evento si rivolge a chi desidera conoscere meglio il patrimonio esposto nelle collezioni.

In occasione di Amico Museo 2026, le Collezioni Egittologiche dell'Università di Pisa organizzano una visita guidata dedicata alla scoperta di una delle più ricche collezioni di antichità egizie della Toscana.Visite guidate alle Collezioni Egittologiche “Edda Bresciani”via San Frediano, 12 (primo.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca, visita guidata nella dimora set della serie tv “Il Gattopardo”Sabato 9 maggio alle ore 17, visita esclusiva alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più... Brescia liberty ed eclettica, visita guidata alle facciate degli edifici del '900 della cittàIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...