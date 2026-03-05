Brescia liberty ed eclettica visita guidata alle facciate degli edifici del ' 900 della città

Una visita guidata permette di esplorare le facciate degli edifici del '900 a Brescia, evidenziando l’architettura liberty ed eclettica che caratterizza la città. Durante il percorso si osservano dettagli e stili diversi, testimonianza di un periodo di grande trasformazione urbana. La passeggiata si concentra sulle strutture più rappresentative di quella stagione, offrendo uno sguardo sulla storia architettonica locale.

Scopri la Brescia segreta e sorprendente dei primi del Novecento, quando la città, in pieno fermento industriale e culturale, si trasformava in una capitale di eleganza e modernità.Con la nostra visita guidata entrerai nel cuore della grande stagione del Liberty bresciano: architetture raffinate, facciate decorate da motivi floreali, atmosfere eleganti che raccontano una città in continua evoluzione.Ammireremo Casa Migliorati, il primo gioiello liberty di Brescia, e l'ex Casa Capretti con la sua facciata incantevole e ricca di dettagli.

