Visita di San Siro con passeggiata sulle travi rosse a 55 metri d’altezza | la nuova experience

Sabato 7 maggio 2026, presso uno stadio di Milano, è stata inaugurata una nuova esperienza per i visitatori: una passeggiata sulle travi rosse a 55 metri di altezza. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto camminare su una piattaforma sospesa, offrendo una vista panoramica sulla città e sull’impianto sportivo. La visita si è svolta in presenza di un pubblico interessato a scoprire una prospettiva diversa rispetto alle tradizionali visite guidate.

Milano, 7 maggio 2026 – Chi, assistendo a una partita di Inter o Milan allo stadio, non ha mai pensato a quanto sarebbe stato impressionante, in tutti i sensi, osservare quello che stava accadendo in campo dalla copertura rossa che sormonta l’impianto? Ebbene, da oggi è possibile almeno godersi una passeggiata con vista mozzafiato dalle travi rosse in acciaio, realizzate a San Siro in occasione dei Mondiali italiani del 1990 e diventate un simbolo dello stadio milanese, ma anche della città stessa. Il tutto prima della demolizione, a meno di marce indietro comunque al momento imprevedibili, nonostante l’inchiesta sulla cessione dello stadio ai club.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Visita di San Siro con passeggiata sulle travi rosse a 55 metri d’altezza: la nuova experience Notizie correlate San Siro apre il tetto: ora si può camminare sulle travi a 55 metri d'altezzaA pochi anni dalla sua possibile chiusura e in vista di un probabile abbattimento, lo stadio di San Siro rende accessibile una parte della struttura... Leggi anche: A passeggio... sopra San Siro: il nuovo tour per vedere l'iconico stadio da 55 metri d'altezza Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: San Siro apre il tetto: ora si può camminare sulle travi a 55 metri d'altezza; Passeggiare sulle travi rosse dello stadio San Siro: ora si può fare (fino a ottobre); San Siro da una prospettiva inedita: lo stadio apre le porte alla sua iconica copertura. Come partecipare alle visite sul tetto; San Siro tra terra e cielo, arriva lo Skywalk. Visita di San Siro con passeggiata sulle travi rosse a 55 metri d’altezza: la nuova experienceFino a ottobre sarà possibile godersi un tour pre-demolizione dello stadio con vista mozzafiato su Skyline di Milano e Alpi: come partecipare ... ilgiorno.it Passeggiare sulle travi rosse dello stadio San Siro: si potrà fare fino a ottobreL’iniziativa San Siro Skywalk permetterà di ammirare Milano da una prospettiva inedita, camminando per la prima volta sulla copertura del Meazza ... milano.repubblica.it La Chiesa di Napoli ha reso noto il programma completo della visita di Papa Leone XIV in programma l’8 maggio 2026, con tutte le tappe dell’itinerario e gli orari. Il Santo Padre giungerà prima a Pompei per poi partire, alle ore 15:00, verso Napoli in elicottero. - facebook.com facebook