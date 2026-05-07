Visita di San Siro con passeggiata sulle travi rosse a 55 metri d’altezza | la nuova experience

Da ilgiorno.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 7 maggio 2026, presso uno stadio di Milano, è stata inaugurata una nuova esperienza per i visitatori: una passeggiata sulle travi rosse a 55 metri di altezza. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto camminare su una piattaforma sospesa, offrendo una vista panoramica sulla città e sull’impianto sportivo. La visita si è svolta in presenza di un pubblico interessato a scoprire una prospettiva diversa rispetto alle tradizionali visite guidate.

Milano, 7 maggio 2026 – Chi, assistendo a una partita di Inter o Milan allo stadio, non ha mai pensato a quanto sarebbe stato impressionante, in tutti i sensi, osservare quello che stava accadendo in campo dalla copertura rossa che sormonta l’impianto? Ebbene, da oggi è possibile almeno godersi una passeggiata con vista mozzafiato dalle travi rosse in acciaio, realizzate a San Siro in occasione dei Mondiali italiani del 1990 e diventate un simbolo dello stadio milanese, ma anche della città stessa. Il tutto prima della demolizione, a meno di marce indietro comunque al momento imprevedibili, nonostante l’inchiesta sulla cessione dello stadio ai club.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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