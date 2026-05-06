San Siro apre il tetto | ora si può camminare sulle travi a 55 metri d' altezza
Lo stadio di San Siro ha aperto il tetto, permettendo ora ai visitatori di camminare sulle travi a circa 55 metri di altezza. Dopo anni di chiusura e in vista di una possibile demolizione, una sezione della struttura precedentemente inaccessibile al pubblico è stata resa visitabile. Questa novità rappresenta un passo importante in vista delle future decisioni sul destino dello stadio.
A pochi anni dalla sua possibile chiusura e in vista di un probabile abbattimento, lo stadio di San Siro rende accessibile una parte della struttura finora rimasta chiusa al pubblico. Si tratta della copertura, l’area tecnica situata sopra gli spalti e il campo da gioco, dove è stato inaugurato.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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