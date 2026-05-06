San Siro apre il tetto | ora si può camminare sulle travi a 55 metri d' altezza

Lo stadio di San Siro ha aperto il tetto, permettendo ora ai visitatori di camminare sulle travi a circa 55 metri di altezza. Dopo anni di chiusura e in vista di una possibile demolizione, una sezione della struttura precedentemente inaccessibile al pubblico è stata resa visitabile. Questa novità rappresenta un passo importante in vista delle future decisioni sul destino dello stadio.