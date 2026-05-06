È stato annunciato un nuovo tour che permette di camminare sopra lo stadio di San Siro, raggiungendo un'altezza di 55 metri. L'itinerario, già prenotabile, sarà aperto al pubblico fino a ottobre e offre un'esperienza unica di vista sullo stadio e sui dintorni. La visita prevede un percorso a piedi che consente di osservare da vicino alcune parti dell'impianto sportivo, offrendo un punto di vista differente rispetto alla norma.

Una camminata a 55 metri d'altezza a San Siro. In totale sicurezza e con la possibilità di vedere da un'angolazione mozzafiato il prato dove si esibiscono i campioni di Inter e Milan. A pochi anni dalla sua chiusura, lo il Meazza apre al pubblico uno dei suoi segreti meglio nascosti: uno skywalk tra le travi metalliche rosse che ricoprono l’edificio e da cui si vede tutta Milano. Un'esperienza da non perdere per gli amanti del calcio e dello storico impianto milanese. L'esperienza della. camminata sul tetto di San Siro è stata ideata da M-I Stadio srl, la società compartecipata da Inter e Milan che da tempo gestisce la struttura e che sta sviluppando nuove esperienze legate allo stadio dove rossoneri e nerazzurri hanno scritto pagine indelebili della loro storia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A passeggio... sopra San Siro: il nuovo tour per vedere l'iconico stadio da 55 metri d'altezza

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