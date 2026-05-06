Visita di Papa Leone al Santuario di Pompei | previsti treni aggiuntivi anche da Salerno

Da salernotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I preparativi sono in corso per la visita di Papa Leone XIV al Santuario di Pompei, prevista per il 8 maggio 2026. Per l’occasione, sono stati annunciati treni aggiuntivi anche da Salerno, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei fedeli che vorranno partecipare all’evento. La data si avvicina e le autorità stanno organizzando ogni dettaglio per garantire l’arrivo dei pellegrini nel rispetto delle norme di sicurezza.

Fervono, i preparativi per la visita di Papa Leone XIV al Santuario di Pompei prevista per l’8 maggio 2026.  Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania, ha potenziato il numero dei collegamenti per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, considerato anche il notevole afflusso.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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