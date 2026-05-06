Visita di Papa Leone al Santuario di Pompei | previsti treni aggiuntivi anche da Salerno

I preparativi sono in corso per la visita di Papa Leone XIV al Santuario di Pompei, prevista per il 8 maggio 2026. Per l’occasione, sono stati annunciati treni aggiuntivi anche da Salerno, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei fedeli che vorranno partecipare all’evento. La data si avvicina e le autorità stanno organizzando ogni dettaglio per garantire l’arrivo dei pellegrini nel rispetto delle norme di sicurezza.

Fervono, i preparativi per la visita di Papa Leone XIV al Santuario di Pompei prevista per l’8 maggio 2026. Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania, ha potenziato il numero dei collegamenti per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, considerato anche il notevole afflusso.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Biglietti sold out per la visita di Papa Leone XIV a PompeiTempo di lettura: 3 minuti “Sono tutti esauriti i posti – sia quelli seduti che quelli in piedi – nei settori destinati ai fedeli che seguiranno la... In diretta la visita di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli dell’8 maggioMessa e Supplica dal Santuario, incontri con clero e cittadini, speciali e approfondimenti su Tv2000. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV a Napoli: dispositivo temporaneo di traffico e viabilità; L'arcivescovo di Pompei: dono speciale celebrare con il Papa il primo anno di pontificato; Papa Leone in visita all'università 'La Sapienza' il 14 maggio. Il programma. Tv2000: venerdì 8 maggio in diretta la visita di Papa Leone XIV a Pompei e NapoliSu Tv2000, venerdì 8 maggio, in diretta la visita pastorale di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli. Si inizia alle 9.10 con il programma Di buon mattino, condotto da Grazia Serra e Giacomo Avanzi. La p ... agensir.it Visita di Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio: ecco il programma completo.Napoli si appresta a vivere un evento straordinario: la visita di Papa Leone XIV, prevista per venerdì 8 maggio, giorno emblematico che segna il primo anniversario del suo Pontificato. Questa visita n ... napolipiu.com Cresce l’attesa a Napoli per la visita pastorale di Papa Leone, prevista per venerdì 8 maggio. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà l’incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito. I varchi di accesso alla piazza saranno aperti dalle ore 10 fino alle - facebook.com facebook Visita Pastorale di Papa Leone XIV: venerdì 8 maggio 2026 chiuse tutte le scuole del territorio cittadino. x.com