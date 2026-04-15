I biglietti per la visita di Papa Leone XIV a Pompei l’8 maggio sono andati completamente esauriti, sia nelle aree riservate ai fedeli seduti che in quelle in piedi. La celebrazione segna il primo anniversario dell’insediamento del papa, attirando un gran numero di partecipanti. La richiesta di accesso ha superato di gran lunga la disponibilità dei posti, portando alla completa esaurimento delle prenotazioni.

Tempo di lettura: 3 minuti “Sono tutti esauriti i posti – sia quelli seduti che quelli in piedi – nei settori destinati ai fedeli che seguiranno la visita di Papa Leone XIV dell’8 maggio a Pompei, in occasione della celebrazione del suo primo anno di pontificato. Al momento non ci sono biglietti disponibili” si legge in testa al sito online dedicato all’evento http:papaleoneapompei.it. Attivato ieri, in due ore ha registrato il sold out in tutti i cinque settori destinati all’accoglienza dei 5mila fedeli, così come la postazione in piazza Schettini e i posti l’interno del Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, dove sarà possibile seguire le funzioni religiose in diretta ma sui maxischermi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biglietti sold out per la visita di Papa Leone XIV a Pompei

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