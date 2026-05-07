Vis Artena calcio | gli Esordienti 2013 vincono a Roseto

Gli Esordienti 2013 della Vis Artena hanno ottenuto una vittoria nel torneo che si è svolto a Roseto degli Abruzzi. La squadra, allenata da Guido Del Monaco con il supporto di Paolo Fanfoni, si è imposta in questa competizione, offrendo un segnale positivo in vista di un possibile passo successivo nel settore agonistico. La vittoria si inserisce in un percorso di crescita per il gruppo “rosso”.

Artena (Rm) – Un bel viatico in vista del futuro salto nell’agonistica. Il gruppo “rosso” degli Esordienti 2013 della Vis Artena, guidato da mister Guido Del Monaco (col supporto di Paolo Fanfoni), ha vinto il recente torneo disputato a Roseto degli Abruzzi. Un’affermazione che conferma la bontà.🔗 Leggi su Romatoday.it

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