Vis Artena calcio Picci e gli Esordienti 2014 | Mi regalano davvero delle belle soddisfazioni

Un allenatore con oltre trent’anni di esperienza nel settore giovanile e delle prime squadre ha accettato di guidare un gruppo di Esordienti 2014 della Vis Artena, una società calcistica di Artena. Con un passato di allenamenti in ambito agonistico, questa stagione ha visto il tecnico lavorare con i giovani calciatori, ricevendo commenti positivi sui risultati ottenuti e sulle soddisfazioni che derivano dall’allenare i ragazzi.

Artena (Rm) – Dopo oltre trent’anni di percorso da allenatore di agonistica e prime squadre, nella scorsa stagione ha accettato la proposta della Vis Artena di guidare un gruppo di Scuola calcio. E Francesco Picci, attuale tecnico degli Esordienti 2014 (con la collaborazione di Federico Palombi).🔗 Leggi su Romatoday.it

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