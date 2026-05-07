Virus in alto mare pronti all’evacuazione Oggi summit Ue

Oggi si svolge un vertice dell’Unione europea per discutere della situazione a bordo di una nave da crociera, dove sono stati riscontrati casi di contagio da Hantavirus. Alcuni passeggeri sono stati già evacuati e portati via dalla nave. Le autorità hanno avviato misure di contenimento e stanno coordinando le operazioni di ritorno a casa dei viaggiatori nei rispettivi paesi di origine. La Commissione europea è impegnata a gestire l’emergenza.

I primi evacuati dalla nave da crociera dove sono stati riscontrati casi di contagio da Hantavirus. Le misure di contenimento dell’infezione, nei paesi di origine dei passeggeri che faranno ritorno a casa, arrivano oggi in Commissione europea. Servizio di Lucia Ascione RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Virus in alto mare, pronti all’evacuazione. Oggi summit Ue Notizie correlate Iran, dialogo in alto mare. Possibile incontro nel weekend. Ma gli Usa pronti ad attaccare HormuzRoma, 24 aprile 2026 – Partono domani Steve Witkoff e Jared Kushner alla volta di Islamabad per incontrare la delegazione iraniana e tentare di... Borse in diretta, prezzo petrolio oggi martedì 7 aprile | Ue, domani summit su aeroporti e cherosene: petrolio 117 dollari. Stanotte ultimatum di Trump all’IranBorse europee chiudono in calo in scia ai timori di una potenziale escalation nella guerra in Iran. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Hantavirus su nave da crociera, così si è scoperto il focolaio: la ricostruzione e l'allarme Oms; Allarme in Alto Mare: Cos'è l'Hantavirus, il killer invisibile che ha colpito una nave da crociera; Sequestro in alto mare e inerzia dello Stato: la denuncia della Rete di resistenza legale; Caso sanitario in alto mare: nave bloccata sull’Oceano, morti. Cos’è l’Hantavirus. Allarme in Alto Mare: Cos’è l’Hantavirus, il killer invisibile che ha colpito una nave da crocieraUna crociera da sogno nell’Atlantico si è trasformata in un incubo biologico. Con tre decessi confermati e diversi contagiati, l’attenzione del mondo si sposta su un virus raro ma letale: l’Hantavirus ... laprimapagina.it Caso sanitario in alto mare: nave bloccata sull’Oceano, morti. Cos’è l’HantavirusUna nave, battente bandiera olandese, era partita tre settimane fa dall’Argentina con un itinerario da sogno che includeva Antartide e ... 98zero.com L'8% del tuo DNA sono resti di virus antichi. Uno si è svegliato. Non è una metafora. Nel tuo genoma ci sono frammenti di retrovirus che hanno infettato i tuoi antenati milioni di anni fa, si sono infilati nel DNA e ci sono rimasti. Normalmente non fanno nulla. Dor - facebook.com facebook L'Argentina è diventata più tropicale. Nuove piante portano nuovi semi, più semi significano più roditori, più roditori aumentano le probabilità di incontrare il virus. Aggiungici siccità e alluvioni alternate – il cocktail perfetto per un'epidemia silenziosa x.com