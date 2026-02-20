Matteo Berrettini rimonta con grinta Dusan Lajovic e approda ai quarti di finale a Rio de Janeiro

Matteo Berrettini ha vinto contro Dusan Lajovic grazie a una rimonta decisa, conquistando così un posto tra i migliori otto del torneo di Rio de Janeiro. Dopo aver perso il primo set, il tennista italiano ha risposto con maggiore determinazione, arrivando a vincere gli altri due e dimostrando una grande tenacia in campo. La partita si è svolta sotto il sole caldo, e questa vittoria gli permette di proseguire la corsa nel torneo ATP 500. Ora aspetta di conoscere il suo prossimo avversario.

Vittoria in rimonta per Matteo Berrettini, che centra l'accesso ai quarti di finale dell'ATP 500 di Rio de Janeiro. Il tennista romano, numero 57 del ranking mondiale, ha superato sulla terra rossa sudamericana negli ottavi il serbo Dusan Lajovic (n.129 ATP) con il punteggio di 3-6 6-4 6-2 dopo 2 ore e 11 minuti di gioco. Una prestazione in crescendo per l'azzurro, bravo a reagire dopo un primo set opaco e a imporsi con maggiore autorevolezza alla distanza. Sul cammino di Berrettini ci sarà ora il peruviano Ignacio Buse (n.91 del ranking), che ha eliminato l'idolo di casa Joao Fonseca (n.38 ATP), sempre più in difficoltà.