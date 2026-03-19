Fiorentina ai quarti di finale di Conference League! Successo in rimonta dei viola contro il Rakow

La Fiorentina si è qualificata ai quarti di finale della Conference League grazie a una vittoria in rimonta contro il Rakow, dopo aver eliminato anche lo Jagiellonia. La partita si è conclusa con i viola che hanno conquistato il pass per la fase successiva, confermando il loro percorso nel torneo. La squadra ha disputato una gara intensa, riuscendo a ribaltare il risultato a proprio favore.

Dopo aver superato lo Jagiellonia, la Fiorentina concede il bis anche contro il Rakow e stacca con autorità i l pass per i quarti di finale di Conference League. I viola si impongono 2-1 al termine di una sfida combattuta, ribaltando lo svantaggio iniziale e dimostrando carattere e qualità nei momenti decisivi. Si ripartiva dal successo per 2-1 maturato all’andata al Franchi, ma la trasferta in terra polacca, sul campo neutro di Sosnowiec, si rivela tutt’altro che semplice. Nel primo tempo la squadra viola prova a fare la partita, costruendo alcune buone occasioni soprattutto con Kean e Fagioli, ma senza riuscire a trovare il guizzo vincente. L’equilibrio si spezza subito in avvio di ripresa: al 46’ è Struski a portare in vantaggio il Rakow con un preciso diagonale rasoterra che sorprende Christensen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fiorentina ai quarti di finale di Conference League! Successo in rimonta dei viola contro il Rakow Articoli correlati Diretta gol Conference League LIVE: Rakow Fiorentina 1-2, viola ai quarti di finaleStankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota... Leggi anche: Rakow-Fiorentina 1-2, Viola ai quarti di Conference League Approfondimenti e contenuti su Conference League Temi più discussi: Il tabellone della Conference League; I temi degli ottavi di finale di UEFA Conference League; Prossima fermata Rakow. La Fiorentina ora ci crede, Vanoli: Vogliamo vincere; Rakow-Fiorentina, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita di Conference. La Fiorentina di Vanoli supera il Rakow e vola ai quarti di Conference LeagueSotto dopo la rete di Struski, la Fiorentina reagisce e vince 2-1 con il Rakow: la squadra di Vanoli conquista i quarti di Conference League ... derbyderbyderby.it Rakow-Fiorentina diretta Conference League: segui l'ottavo di finale LIVELa Fiorentina si gioca la qualificazione ai quarti di Conference League in Polonia. Dopo la vittoria per 2-1 conquistata in extremis al Franchi contro il Rakow, la squadra di Vanoli affronta la squadr ... msn.com #Conference League, la #Fiorentina batte il #Rakow e si qualifica ai quarti La Fiorentina rimonta il Rakow in Polonia: Ndour al 68’ e Pongracic allo scadere rispondono a Struski. La Fiorentina ai quarti affronterà una tra Aek Larnaca e Crystal Palace. x.com Europa League, in campo Roma-Bologna: derby italiano per andare ai quarti Conference: Rakow-Fiorentina 1-2: i viola passano il turno Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/europa-conference-league-ritorno-ottavi - facebook.com facebook