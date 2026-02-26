La consigliera dem Spinelli: "Nella legge sia mantenuto l’impianto del testo approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati" “E’ una mozione politica – ha detto la consigliera regionale Serena Spinelli (Pd) – che riguarda il consenso relativo alle modifiche all’articolo 609-bis del dodice penale. Si è arrivati ad una norma condivisa dalla presidente del Consiglio Meloni e la segretaria del Partito Democratico Schlein in linea con la convenzione di Istanbul. Si chiede di ritornare al testo condiviso alla Camera e far sentire anche la voce del consiglio regionale.” “Stiamo discutendo su un tema importante – ha detto il consigliere Jacopo Cellai (Fratelli d’Italia) – ma il libero consenso è più funzionale al testo approvato o forse è più opportuno inserire la contrarietà come suggerisce la deputata Buongiorno per l’aula di giustizia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Violenza sessuale, consiglio regionale vota a maggioranza mozione sul ritorno al ‘consenso’

Violenza sessuale, Bongiorno: “Presto nuovo testo sul consenso. Deve essere riconoscibile”Presto in commissione Giustizia del Senato un nuovo testo in cui il consenso sia ‘riconoscibile’ nella definizione del reato di violenza sessuale a...

Violenza sessuale: Psicologi, “Consenso va rimesso al centro della legge”Il comitato pari opportunità del Cnop chiede di reinserire il consenso come criterio centrale nel ddl sulla violenza sessuale, in linea con la...

Temi più discussi: Violenza sessuale: modifiche al Codice penale, mozione chiede di mantenere testo approvato alla Camera; Violenza di genere, scontro in Consiglio regionale sul consenso esplicito: Mattia e Bonafoni (Pd) attaccano la destra; Violenza di genere, Mattiani propone l’esenzione dal ticket sanitario per le vittime e per gli orfani di femminicidio · ilreggino.it; VIDEO| Violenza contro le donne, come sconfiggerla? Il Questore di Roma: La gentilezza, strumento potente.

Violenza sessuale, consiglio regionale chiede di mantenere principio del 'consenso libero'L’assemblea toscana chiede al Parlamento di confermare il testo licenziato dalla Camera, fondato sul principio del consenso libero e attuale ... gonews.it

Violenza di genere, scontro in Consiglio regionale sul consenso esplicito: Mattia e Bonafoni (Pd) attaccano la destraDuro affondo delle consigliere regionali del Partito Democratico del Lazio Eleonora Mattia e Marta Bonafoni sul tema della violenza di genere e, in ... castellinotizie.it

Gli Epstein files rischiano di inguaiare Trump, il Nyt denuncia: "Omessi documenti, censurate le accuse di violenza sessuale" - facebook.com facebook

Hakimi titolare in Champions in Psg-Monaco. Ieri il rinvio a giudizio per violenza sessuale x.com