Vìola più volte l' affidamento ai servizi sociali e viene spedito in carcere

I carabinieri della Stazione di Orta di Atella hanno arrestato un uomo di 29 anni, residente nel Napoletano ma originario del Casertano, su disposizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli. L’uomo, che aveva già violato più volte l’affidamento ai servizi sociali, è stato portato in carcere. L’ordine di detenzione è stato eseguito nel pomeriggio di ieri, 9 marzo.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei militari dell'Arma, il giovane avrebbe violato in più occasioni le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Le inosservanze sono state puntualmente documentate e trasmesse all'Ufficio di Sorveglianza, che ha disposto la revoca della misura alternativa e l'emissione dell'ordine di carcerazione. I carabinieri hanno rintracciato il 29enne presso il suo domicilio e, dopo avergli notificato il provvedimento, lo hanno arrestato. L'uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

