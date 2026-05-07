Si avvicinano le elezioni comunali con le votazioni programmate per il 24 e 25 del mese. Sono dieci i candidati che sostengono la lista di Olivero, mentre il territorio si divide tra zone che favoriscono la continuità e altre che cercano un cambiamento. La sfida tra i due principali sfidanti si svolge in un contesto di confronto diretto, con le urne che decideranno il nuovo assetto amministrativo della città.

? Cosa scoprirai Chi sono i dieci candidati che sostengono la lista di Olivero?. Come si divide il territorio tra continuità e voglia di cambiamento?. Quali sono gli orari precisi per votare nelle due giornate elettorali?. Perché il voto di lunedì pomeriggio risulterà decisivo per il risultato?.? In Breve Voto domenica 24 dalle 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15.. Lista Per Vinzaglio conta dieci candidati tra cui Aglietta, Banfo, Cattaneo e Di Piero.. Lista Rinnovamento e Sviluppo presenta dieci sostenitori tra cui Bianchi Alluci e Addonizio.. Sfida tra continuità di Olivero e proposta di ripartenza dell'ex sindaco Paderno.. Le urne di Vinzaglio si preparano a decidere il futuro amministrativo tra domenica 24 e lunedì 25 maggio, quando i cittadini sceglieranno tra due percorsi politici divergenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinzaglio, sfida elettorale tra Olivero e Paderno: si vota il 24 e 25

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