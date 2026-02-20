Elezioni comunali 2026 ufficiali le date | si vota il 24 e 25 maggio
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le elezioni comunali del 2026 si terranno il 24 e 25 maggio, confermando le date ufficiali. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e consultazioni con le autorità locali. Le città italiane si preparano a votare in due giornate, con i seggi aperti anche la domenica. La scelta mira a garantire un regolare svolgimento delle urne e a coinvolgere il maggior numero di cittadini possibile. Le amministrative si svolgeranno in tutta Italia tra circa due anni.
Il Viminale informa il Consiglio dei ministri: 626 Comuni al voto, 15 capoluoghi e 17 centri della provincia di Caserta. Ballottaggio il 7 e 8 giugno Adesso è ufficiale. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ministri dell’individuazione delle date del 24 e 25 maggio per lo svolgimento delle elezioni amministrative 2026. Il turno di ballottaggio, laddove necessario nei Comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Nelle prossime settimane è attesa l’emanazione del Decreto Elezioni da parte del Ministero dell'Interno, provvedimento che disciplinerà nel dettaglio modalità operative, scadenze e adempimenti.🔗 Leggi su Casertanews.it
Elezioni 2026, dove e quando si vota
