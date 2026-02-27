Amministrative 2026 | il 24 e 25 maggio si vota in 11 comuni del Foggiano

Il 24 e 25 maggio si terranno le elezioni amministrative in 11 comuni del Foggiano, tra cui i centri più grandi come Lucera e San Giovanni Rotondo. La tornata coinvolge anche altri paesi più piccoli, tra cui Cagnano Varano, Mattinata e Serracapriola. Le urne si apriranno in due giornate consecutive, offrendo ai cittadini la possibilità di esprimersi sui loro amministratori locali.

Sono 11 i Comuni chiamati alle urne in provincia di Foggia domenica 24 e lunedì 25 maggio. Si tratta di Lucera e San Giovanni Rotondo, unici due centri superiori ai 15mila abitanti, Cagnano Varano, Mattinata, Serracapriola, Ordona, Candela, Accadia, Casalvecchio di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Elezioni amministrative, 24-25 maggio: anche in 54 Comuni della Puglia ELENCO Ieri la comunicazione del ministro dell'InternoLe elezioni comunali si svolgeranno il 24 e il 25 maggio (eventuali ballottaggi due settimane dopo).

