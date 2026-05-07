Vintage libri e socialità | il Garage Sale riaccende via Giorgio Regnoli
Sabato 9 maggio si terrà nuovamente il Garage Sale in via Giorgio Regnoli, nel centro storico di Forlì. L’evento prevede la trasformazione della strada in un mercatino all’aperto con bancarelle di oggetti usati, libri e articoli vintage. L’iniziativa coinvolge commercianti e cittadini e si concentra sulla promozione del riuso e della socializzazione tra i partecipanti. La manifestazione si svolge lungo tutta la via, offrendo un’occasione di scambio e di incontro.
Sabato 9 maggio torna il Garage Sale di via Giorgio Regnoli, l’iniziativa che trasforma una delle strade più vive del centro storico di Forlì in un mercatino all’aperto dedicato all’usato, al riuso e alla socialità. L’appuntamento è dalle 14.30 alle 19: per l’occasione la strada sarà chiusa al.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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