Tra bancarelle di oggetti libri abiti e musica | torna il garage sale di via Giorgio Regnoli
Torna il garage sale di via Giorgio Regnoli, un evento che trasforma la strada in un mercato all’aperto. Le bancarelle espongono oggetti, libri, abiti e musica, attirando appassionati e curiosi. Dopo le edizioni passate, l’iniziativa riprende con l’obiettivo di offrire a visitatori e venditori uno spazio per scambi e acquisti. La manifestazione si svolge lungo la via, coinvolgendo la comunità locale in un’atmosfera di scambio e scoperta.
Dopo i precedenti appuntamenti che hanno animato la via con partecipazione e curiosità, torna il Garage Sale di via Giorgio Regnoli, l’iniziativa che trasforma la strada in un grande mercatino all’aperto, dedicato a chi ama cercare, scoprire e dare nuova vita agli oggetti. L’appuntamento è per sabato 11 aprile, dalle 14.30 alle 19, quando Via Regnoli si riempirà di bancarelle, oggetti unici, libri, vestiti e piccole curiosità di ogni genere. Un’occasione per passeggiare senza fretta, lasciarsi sorprendere da ciò che si incontra e vivere la strada in modo diverso dal solito. Il Garage Sale non è solo un momento di acquisto, ma un’esperienza... 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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