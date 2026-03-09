Torna il Garage Sale di Via Giorgio Regnoli mercatino dell' usato e del riuso

Il Garage Sale di Via Giorgio Regnoli torna dopo le precedenti edizioni di ottobre, novembre e dicembre. L’evento trasforma una delle vie più frequentate del centro storico di Forlì in un mercatino all’aperto dedicato all’usato e al riuso. Sono presenti bancarelle che offrono oggetti di seconda mano e pezzi unici, attirando numerosi partecipanti e curiosi. La manifestazione si svolge nello spazio di una strada molto frequentata della città.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia L’appuntamento è per sabato 14 marzo, dalle 14.30 alle 19. Per l’occasione Via Regnoli sarà chiusa al traffico e si riempirà di bancarelle, libri, vestiti e piccoli tesori da scoprire passeggiando tra le attività della strada. Il Garage Sale nasce con l’idea di creare un momento di incontro e socialità, oltre che di sostenibilità: accanto agli espositori del mercatino saranno aperti anche i negozi e le botteghe di Via Regnoli, mentre cittadini e visitatori potranno curiosare tra gli stand, fare acquisti e vivere insieme la strada in un’atmosfera conviviale e informale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

