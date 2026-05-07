Vinicius dal flop SSC Napoli all’exploit durante la sua carriera | l’ex azzurro è riuscito a segnare 24 reti in una stagione

Vinicius, che nel passato non ha avuto molte occasioni con il Napoli e ha collezionato solo alcune presenze nelle amichevoli estive, si è poi distinto in seguito ottenendo un record di 24 reti in una singola stagione. Questa evoluzione ha attirato l’attenzione sul suo percorso, che ha visto un notevole miglioramento rispetto ai primi passi con la squadra. Nel frattempo, ci sono altri giocatori in rosa che non sono riusciti a imporsi nel corso delle partite ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ci sono alcuni profili in casa Napoli che, a parte qualche presenza totalizzata nel corso delle amichevoli estive, non sono mai riusciti ad emergere ed imporsi nell’undici azzurro. Alcuni hanno poi confermato lo scarso rendimento anche in altre realtà, alcuni, invece, si sono imposti sul panorama internazionale. Vinicius, infatti, dopo il flop in Serie A, ha optato per il trasferimento temporaneo al Galatasaray prima di ritornare al Fulham. L’attaccante si è subito imposto nel panorama turco la scorsa stagione mettendo a segno la prima rete nel match degli ottavi di finale di Coppa di Turchia contro il Bandirmaspor. Dopo l’addio al Napoli, nel 2018, la carriera di Vinicius è stata tutt’altro che un flop.🔗 Leggi su Dailynews24.it Notizie correlate Napoli, spunta Vinicius Tobias: il talento dello Shakhtar nel mirino azzurroNapoli, spunta Vinicius Tobias: il talento dello Shakhtar nel mirino azzurro"> Il Napoli si muove già sul mercato estivo e mette nel mirino uno dei... Leggi anche: Prestianni Vinicius, Mourinho interviene con decisione: «Se dimostrate che il mio giocatore non ha rispettato questi principi, la sua carriera con me e col Benfica finisce!»